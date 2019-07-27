香港《逃犯條例》示威廣受國際社會關注，鮮少評論國際事務的北韓27日在官媒發表文章，指香港近期有一股勢力，受到西方國家指使，以反修例為借口，嚴重破壞社會及政治穩定，因此北韓支持中國大陸為解決香港問題採取對應措施。

北韓《勞動新聞》指，香港的這股勢力高呼人權，肆意損壞公共設施，襲擊無辜市民和警察，暴力攻擊警察總部和立法大樓等，破壞社會穩定。美國等西方國家都視香港動亂為抹黑大陸的良機，趁機加大反中力度。評論指，美國等國家和香港分裂勢力狼狽為奸，企圖阻撓大陸發展，進而分裂並瓦解大陸。

評論表示，任何國家、組織和個人都無權干涉香港事務，不論是誰都應尊重中國主權。在當前形勢下，不應煽動破壞香港秩序的暴力違法分子。香港事務純屬大陸內政，必須按照中國人民意願解決，需排除外部勢力干預。

美國近年多番施壓，要求大陸等國配合聯合國對朝制裁措施，惟北韓國營高麗航空下周將恢復中斷15年的平壤直飛澳門航班，成為繼瀋陽、北京及俄羅斯海參崴後第4個高麗航空客機定期往返的外國城市，顯示近日中朝關係密切。

(中時 )