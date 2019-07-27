龍潭警分局與龍潭扶輪社多年來合作在暑假舉辦「鐵馬青春逍遙遊」活動，至今已有9屆歷史，鐵馬遊經典路線從龍潭運動公園開啟，直到北區水資源局，來回13.5公里，沿途景色優美，十分適合親子暢遊龍潭，今年吸引了2000人前來報名參加，27日上午市長鄭文燦親自前來主持鳴槍。

「鐵馬青春逍遙遊」活動以反毒品、反霸凌、防制校園暴力與自我安全保護主宣導主題，在鄭文燦鳴槍出發後，自行車隊浩浩蕩蕩從龍潭運動公園啟程，騎到北水局中繼點後往返，全程13.5公里。

龍潭警分局表示，該條路線為內部特別規畫，是適合單車騎乘的鄉間小路，考量騎士們的安全，全程都有派警力管制站崗。鄭文燦則現場宣導「飆體力、不飆車」概念，呼籲青年學子在暑假期間從事健康運動，此次鐵馬青春逍遙遊相當適合親子共同參與，是相當優質的假日休閒運動。

「鐵馬青春逍遙遊」這項警分局與扶輪社共同籌辨的活動，已正式邁入第9屆，是暑假期間龍潭地區相當經典且受歡迎的活動，龍潭警分局表示，每年6月都會接到民眾詢問電話，由於十分受歡迎，今年報名人數更是衝到了2000人。

警方在活動現場對在場民眾宣導有關犯罪預防知識，讓青少年飆體力不飆車。分局長蕭欽杰表示，暑假期間部分青少年偶而有發生涉足不當出入場所、吸毒、危險駕車、網路性交易等行為，警方將持續以「青春專案」為主軸，規畫推動有關促進青少年身心健康活動，以有效預防暑假青少年犯罪。

(中時 )