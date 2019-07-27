雲門舞集今（27日）晚在台北兩廳院廣場舉行年度戶外公演，不少觀眾一如往年，攜家帶眷，早早來卡位，但今年不一樣的是，這是雲門舞集創辦人林懷民，在年底卸任退休前，最後一次現身於戶外帶團公演，現場觀眾熱情如火，不僅自製「愛你一萬年」、「雲門最高」牌誌，也對林懷民高呼：「我愛你」。

這是雲門舞集第2,432場演出，有不少資深舞者也將隨林懷民退休後陸續離開雲門舞集，包括周章佞、楊儀君、蔡銘元、黃珮華、蘇依屏、王立翔、柯宛均、林心放等人，林懷民特別安排這些資深舞者演出他們專長的作品。

林懷民表示，雲門舞集每年有一百多天在外巡迴演出，他形容那是「跑碼頭」，「在艱辛的旅程裡，我的鄉愁是滷肉飯，還有戶外公演廣場上的人群、掌聲，是這群人讓我們知道，在海外奔波時，我們代表的是誰在國際舞台上呈現台灣。」林懷民說，是觀眾支持的龐大力量，「讓我們知道旅行的結束，我們終將會回到廣場和觀眾們見面。」

林懷民表示，他是普羅大眾教出來的編舞家，「戶外演出風險高，很怕讓大家看了不開心，就會走來走去，可能還跑去買香腸，所以我以編出讓大家目不轉睛的舞蹈為目標，我是一個戶外觀眾教出來的編舞家。」

演出現場，一連演出《水月》、《稻禾》、《白水》、《家族合唱》、《行草》、《松煙》、《竹夢》、《如果沒有你》等作精華段落。

退休在即，今年舞團拿下英國國家舞蹈獎「最傑出舞團獎」，林懷民對舞者們表達最高敬意，他表示，雲門舞作是他的構想和意念，「但46年來，是雲門舞者的血肉和青春，帶給舞作靈魂。」

(中時 )