2019年中職明星賽首創「中華隊vs明星隊」，將會有2天對抗賽，首戰雙方合敲7轟，最後以8比8握手言合，而人氣王「恰恰」彭政閔敲出戲劇性的2分炮讓全場沸騰，賽後獲選為單場MVP。明日兩隊再度廝殺，彭政閔也會扛下先發第四棒，預計最後一年明星賽「打好打滿」。

明星隊總教練陳連宏特意安排彭政閔兩場扛下先發第四棒，並承諾會打滿全場，讓百萬恰粉和彭政閔好好道別。彭政閔非常感謝陳連宏的貼心安排，並表示明天戰到最後一刻沒問題。

此戰中華隊長打火力驚人，共敲出5支全壘打，彭政閔以前輩角度，看好這批年輕中華隊能在年底12強中華隊能拿到很好的成績，「有些球員可能因為入選中華隊有些壓力，還需要時間調整，相信他們之後的投打戰力都會調整非常好。」

今年明星賽還有一大亮點，「業餘王牌」吳昇峰加入明星賽中華隊陣容，吳昇峰過去曾是兄弟的練習生，因此和彭政閔認識多年，能夠對決前隊友，彭政閔表示非常開心，「在這麼多球迷的支持下，他(吳昇峰)感覺前面有點緊張，後來在投手丘上掌握的節奏越來越好。」兩人對決結果為彭政閔敲出游擊方向滾地球出局，退場後吳昇峰特地上前和彭政閔擊掌，彭政閔也向他說聲加油，並摸摸頭表示鼓勵。

最後一年參加明星賽，隊友幾乎是過去2013年經典賽的班底，彭政閔表示能和這些老隊友再次同隊，是很開心的一件事。今年是彭政閔的退休年，開轟後不分支持哪隊的球迷都大聲呼喊彭政閔，讓彭政閔感性的說，「每個球員打到一定成績退休後，都會想念過去場上奮鬥的感覺，非常感謝來到球場和電視機前的球迷為我加油。」

(中時電子報)