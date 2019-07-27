瓊斯盃女籃賽中華藍今天力拚衛冕者紐西蘭，難抗對手賣高，以68比86落敗；學妹中華白則以62比81不敵日本。瓊斯盃明天落幕，將由同為全勝之姿的紐西蘭與日本爭后。

「輸球一定是很難受的，但下半場球員的表現，我感到滿意。」中華藍隊總教練華格納認為這次集訓時間不到一週，而且許多球員都是第一次接觸，還在熟悉戰術體系，可是球員一直都很努力去適應，相信持續累積經驗，對接下來亞洲盃或其他國際賽事都有幫助。

中華藍後衛彭詩晴（右）試圖在紐西蘭長人防守下切入。（中華籃協提供）

藍隊下半場兩節分數只差紐西蘭1分，但開局就以19比31落後，整場苦追未果。彭詩晴得到全隊最高20分，板凳出發的魏于淳則貢獻13分和兩抄截，吳盈潔得到12分，老將蔡佩真也拿下11分、4籃板與兩抄截。

「像魏于淳的部分，她是很出色的三分射手，所以設定給她的任務，就是當球隊得分停滯時，把握機會帶起攻勢，但像這場她不只得分有表現，防守上也有貢獻，整體都讓人感到滿意。」華格納覺得頭一回指導魏于淳，還有其他初次進入陣中的球員，彼此都還在熟悉，都得等瓊斯盃過後，再來省思，且藉由移地訓練來延續球員的默契。

許久未披上藍隊戰袍的魏于淳，賽後強調不論上場時間多寡，都要拿出百分百的氣力去面對，「我之前在對岸打球，還有只上場10秒鐘的，那種心情更難受，但真正的好球員，不該去埋怨時間，而要想辦法創造機會，把握機會，以最快的速度適應教練。」她坦言華格納團隊防守體系確實得花點時間去熟悉，這次瓊斯盃球員間未能磨合出最好狀況，相當可惜。

她也很感謝白隊教練錢薇娟總是不斷鼓勵，「不管結果如何，精神上絕對不能不如人，一定要拚盡全力去打。」

中華白陳薇安（中）拿下全隊最高的20分。（中華籃協提供）

中華白隊迎戰賽前3場全勝的日本隊（三菱電機無尾熊），開局地主展現頑強鬥志，緊咬對手，但第二節日本隊加強防守，限制白隊小將外線出手機會，單節比分11比18，拉開差距，之後無法扭轉劣勢，終場白隊就以62比81落敗。

「日本這支球隊的戰力，從第一天開始，相信大家有目共睹，又快又準，攻守表現始終維持一致，打法賞心悅目(全場30次助攻)，非常值得球員學習。」中華白教練錢薇娟覺得結果差19分，但內容來說，小將表現不錯。

白隊陳薇安貢獻全隊最高20分，後衛朱育勤則得到13分、6助攻和3籃板，黃鈴娟則有10分進帳，韓雅恩攻下9分。

「確實從這場比賽，可以學習很多攻守經驗，特別是我們場上解讀能力還有鞏固籃板，都要做好。」韓雅恩認為從WSBL、拿坡里世大運到瓊斯盃女籃，團隊與個人都不斷成長進步。她這幾場下來，不論有沒有上場，都使盡全力提醒隊友或加油助陣，已經喊到「燒聲」，她覺得這段期間很辛苦，但也很值得，「當然一定會疲勞，可是就要去克服，努力完成，明天就是最後一場了，我們反而更要去珍惜。」

28日下午兩點起，中華白對決4連敗的菲律賓，4點則是日、紐爭冠，晚間6點1勝3敗的中華藍隊迎戰2勝2敗的韓國隊，獲勝還有機會搶第3。

(中時電子報)