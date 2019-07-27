蔡英文的道歉能接受嗎？總統專機走私免稅菸案件，沸沸揚揚數日，華航處理荒腔走板，總統府超買說引起眾怒，蔡英文總統今改口是走私菸，並首度表示歉意。對此，前行政院長張善政認為，處理這件事情其實很簡單，但蔡政府卻搞成近似國安危機，蔡英文危機處理顯然不及格。張善政直指，如果真要查辦到底，就該給個破案期限，讓人民看到她的決心！

私菸案沒破案期限 張善政：蔡英文的道歉能接受嗎？

張善政在臉書上表示，這次總統專機走私私菸案件，近日連續佔據媒體的大幅版面，已經到了誇張的地步。平實而論，這不是國安級的事件，但是卻搞成近似國安危機。所以結論就是：蔡政府完全沒有危機處理能力。

蔡英文總統在今天表達「歉意」，甚至她還解釋昨天總統府用所謂的「超買」來形容這次事件，是因為尊重司法單位的偵辦，這說法能讓台灣人民接受嗎？事情發生這麼多天了，相信人民只看到，蔡政府到現在仍只是想盡辦法抹粉遮瑕。所以如果真的要查辦到底，蔡英文總統就應該給一個破案期限，讓人民看到她的決心！

張善政認為，其實處理這件事情很簡單，就是：蔡總統在第一時間出來，保證案情徹查清楚、絕不包庇，並以實際行動證明決心（懲處總統府內務主管陳菊秘書長、拔除華航酬庸大官、支持檢調獨立辦案到水落石出），就結了。大家可以接受蔡總統事前不知情，但是菸價是許多庶民百姓關心的事，蔡政府為籌措長照經費而提高菸捐的錯誤政策在先，蔡總統試圖大事化小、掩飾太平在後，再加上華航與總統府近日記者會上偏離常理的發言，當然民怨排山倒海而來。

張善政說，比起兩岸關係，這專機走私事件只能算小事。蔡英文當辣台妹嗆對岸嗆得聲勢看漲，好像連任之日可以隨手拈來。但是察微觀巨，兩岸一旦因為關係惡劣而出現危機，蔡英文顯然沒有能力處理。這才是令人擔憂的事。

張善政最後說，危機處理，蔡英文顯然不及格。我們為了國家穩定的未來，明年還能讓她連任嗎？

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(中時電子報)