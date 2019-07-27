林佑星一家四口幸福美滿。取自臉書

王瞳和艾成今強調沒分手。（洪秀瑛攝）

王瞳和前男友、大她12歲的林佑星曾交往4年，分手後仍是朋友，這次王瞳身陷小三疑雲，林佑星今天坦言曾傳簡訊寫「加油」幫她打氣，也相信她沒逾矩，「多少可以體會她的心情，人言可畏」，對前男友雪中送炭，王瞳則回覆她「謝謝」。林佑星直言，馬俊麟有2個方法可以止血卻不學，一是不回應，一是出來認錯道歉，笑虧馬俊麟開直播想討拍，這舉動很「阿呆」，結果隔天還被老婆打臉，「沒安內怎麼攘外」。

林佑星自嘲「過來人」，因為他有一次失敗婚姻經驗，所以再婚後非常用心經營，他認為馬俊麟就是沒把老婆安撫好，「這不能怪另一半，可能有曖昧照片，但要看曖昧是不是劇情需要，即便劇情有，老婆還是會多想，怎麼說都要避嫌」。他自己的經驗和方法是，讓另一半認識合作的每個演員，他私下和女演員吃飯會帶老婆去，也是一種讓老婆宣示主權的概念。

他說「家裡不是講到理的地方，所以我後來不用硬的改用軟的」。他的心得是，「女生只要開心，什麼事都好說，女人很可怕，這麼可怕的動物講理也沒用」。他平時有空會帶老婆、小孩出去玩，拍戲忙還是要陪伴，我相信老婆也會體諒，婚姻和感情不同，婚姻就是重新再認識另一半，需要花時間經營，我知道拍戲很累，但要用對方法」。

(中時 )