「光復元朗」遊行部分示威者還再與警方對峙。向警方就今日元朗遊行申請不反對通知書的鍾健平指，有28.8萬人參加下午的元朗遊行，而警方則尚未公布數字。他強調此次遊行的目的是促請政府成立獨立調查委員會，調查7月21日的衝突事件，並呼籲政府正視訴求。

醫管局表示，截至晚上9時，8男1女送往博愛醫院，年齡介於22至56歲，5人嚴重，4人情況穩定。

(中時 )