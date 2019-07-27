光復元朗遊行 發起者宣稱28.8萬人參與 警方尚未公布 21:582019/07/27 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 「光復元朗」遊行部分示威者還再與警方對峙，發起者宣稱有28.8萬人參加下午的元朗遊行。（圖／美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「光復元朗」遊行部分示威者還再與警方對峙。向警方就今日元朗遊行申請不反對通知書的鍾健平指，有28.8萬人參加下午的元朗遊行，而警方則尚未公布數字。他強調此次遊行的目的是促請政府成立獨立調查委員會，調查7月21日的衝突事件，並呼籲政府正視訴求。 醫管局表示，截至晚上9時，8男1女送往博愛醫院，年齡介於22至56歲，5人嚴重，4人情況穩定。 (中時 ) #元朗 也許您會感興趣 推薦閱讀 元朗白衣人施暴 林鄭絕不姑息 04:092019/07/23 焦點新聞 駁警黑勾結 林鄭不姑息白衣人 04:102019/07/23 兩岸要聞 被疑與元朗白衣人勾結 港議員父母墓碑遭破壞 22:272019/07/23 兩岸 對元朗暴力案意見分歧 港府主管公開對槓 17:562019/07/25 兩岸 港府稱能維安 毋須求助駐軍 04:092019/07/26 兩岸新聞 港政務司長向港民道歉 稱元朗襲擊者為「暴徒」 22:592019/07/26 兩岸 批元朗襲擊者為暴徒 04:102019/07/27 兩岸要聞 港元朗市民再示威 爆男子持刀傷人 15:082019/07/27 國際 元朗遊行失控 港警射催淚彈 示威者拒退 18:312019/07/27 兩岸 防暴警察清場推進 數百示威者退守至元朗站附近 20:512019/07/27 兩岸 兩岸熱門新聞 防暴警攻入元朗站混戰噴胡椒水 示威者滅火器還擊 - 兩岸 - 中時 白邦瑞：川普要阻止陸挑戰美世界領袖地位 - 兩岸 元朗遊行失控 港警射催淚彈 示威者拒退 - 兩岸 - 旺報 防暴警察清場推進 數百示威者退守至元朗站附近 - 兩岸 - 中時 大陸發表碳纖維製造 下一代地鐵CETROVO - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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