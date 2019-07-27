大西洋理事會討論美中戰略競爭議題，白邦瑞參與討論發言

美國總統川普的中國問題顧問之一白邦瑞(Michael Pillsbury)日前表示，川普並未把中國大陸視為美國的敵人，但是他將力求阻止中國大陸取代美國成為世界領袖。

據《美國之音》報導，兩周前美國90多名中國問題專家和前政府官員在《華盛頓郵報》發表題為《中國不是敵人》的公開信，對川普政府任內的美中關係惡化表示擔憂。不過，美國資深中國問題專家、同時也是川普中國政策顧問白邦瑞在智庫大西洋理事會上表示，川普總統並沒有把中國視為敵人，雖然很多政策可以引起中國大陸的不滿或憤怒，但川普並沒有實際採取這些行動。

白邦瑞說，川普在台灣問題上的立場就是例證之一。例如在F-16V戰鬥機的出售案問題上，儘管美台之間達成重要共識，美國行政部門有望在本月底將這一軍售案通告國會，但川普是否最終批准，態度並不明朗。「川普沒有使用很多保守派希望的那種方式對台灣進行説明。」

不過，白邦瑞強調，在確保美國維持世界第一地位的問題上，川普態度明確。川普認為，這場美中之間的競爭就是要永遠阻止中國大陸取得世界領袖地位。

報導說，一些經濟學家估計，中國大陸到2049年經濟總量將是美國的3倍多。白邦瑞說，所以在某種意義上，在這種狀況下，中國大陸會控制美國，美國將成為中國大陸的殖民地。

他還警告，美國也曾有過各種侵犯人權的行為，既然美國可以成為頭號強國，那中國大陸也應該也能接管世界，這種觀點在美國很有市場。但我們希望不會有這種事發生，以目前中國大陸經濟增長率，一旦美國被它超過，就再也追不回來了。

白邦瑞說，美國要在應該競爭的領域與中國大陸競爭，貿易問題就是對美中競爭最好的象徵。「我們不能容忍中國方面的不公平優勢，我們要更堅定一些，如果有必要，我們就退出貿易談判。正如總統所說，也許不會有任何協議。他還說他不急於成交 。」

白宮首席經濟顧問庫德洛說，不指望下星期的美中貿易談判會出現重大突破。白邦瑞指出，在貿易問題上，川普面臨支持者的壓力，很難對中共作出太多妥協。

(中時電子報)