國安局私菸風暴延燒，華航高層的動向引發關注，前副總統呂秀蓮看到一驚，華航這兩天點名的這些高層人士，綠油油一片，以前她不知情，並喊說：「哇！這些人怎麼都跑到華航去了。」

針對私菸案菸，呂秀蓮指出，華航是買國安會的帳、還是買總統府的帳？如果華航高層人士不是國安會決定，明明是總統府決定，總統府裡面是不是也有問題？

呂秀蓮表示，她想提醒蔡總統一件事，雖然有點太晚了，她舉前總統陳水扁為例，指以前扁出國的時候，也會擺出陣仗，可是有兩個人不能跟他一起出國。但是蔡總統每次出國，這兩個人（總統府祕書長、國安會祕書長）都會跟著去。

呂秀蓮在談話節目《仁者無敵》點出，總統府祕書長是不可以跟著總統一起出國的，總統府祕書長是總統府的總管，總統出國，祕書長再跟著去，這樣總統府就空了。另外，國安會祕書長也不能跟著總統出國，他主掌國家安全，總統不在，固然說有副總統在，但最重要的國安會祕書長跟著總統出國，除了助長蔡總統的風光外，國內其實是中空的。所以蔡英文犯了大忌，她每次都這樣做，這次就出了問題。

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(中時電子報)