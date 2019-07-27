防暴警攻入元朗站混戰噴胡椒水 示威者滅火器還擊

元朗遊行大批示威者與警方晚上9時過後在元朗西鐵站附近、近南邊圍村發生衝突，示威者向警方投擲硬物，警方施放催淚煙、橡膠子彈及懷疑布袋彈。大批示威者陸續後退到西鐵站G出入口位置，防暴警察則追至行人天橋駐守。
示威者與警方僵持中，示威者出動消防喉及滅火筒，警方暫時未向前推進。有示威者稱希望爭取時間，讓示威者上西鐵離開。至晚上10時左右，防暴警察及速龍小隊追入西鐵站。防暴警察用揚聲器警告在車站大堂的示威者停止投擲物品並立即離開，否則警方會使用武力拘捕。
混亂期間警員施放胡椒噴霧，制服多名示威者。示威者使用消防水喉及滅火筒還擊，現場白煙彌漫。
此前向警方申請「不反對通知書」的市民鍾健平指，有28.8萬人參加昨天的元朗遊行，而警方則尚未公布數字。據民陣表示，至少有2人被捕。
醫管局表示，截至晚上9時，8男1女送往博愛醫院，年齡介於22至56歲，5人嚴重，4人情況穩定。
(中時 )
#元朗
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