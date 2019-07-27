促轉會在官方臉書粉專發文表示，該會近期已陸續至國安局閱覽被列為永久保密的林宅血案、陳文成案與美麗島事件等相關檔案，對於過去歷次政府調查中，比較沒有著墨的監控體制，未來可以有所突破。

促轉會表示接下來除了將到國安局閱覽相關檔案外，也在國安局的協助之下，攜回部分檔案的複製件可進一步研究。針對這些檔案的解降密，促轉會則協助與各相關政府部門溝通，加速解密速度，目前也陸續收到各機關的正面回應。未來將會持續與國安局在內的各機關溝通，持續清查相關檔案與檢討保密，將這些檔案公諸社會、真相還給人民。

促轉會主委楊翠今日也說，近期促轉會已經到國安局閱覽陳、林兩案的檔案，不過促轉會總共請國安局提供21案，這裡面其實包括了2000多件檔案，數量非常龐大，促轉會後續會繼續努力挖掘出不同的史料，但也希望大家了解有些事情必須低調、緩慢地做，「因為怕打草驚蛇，我言盡於此。」

(中時 )