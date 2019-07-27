曾國城高雄煮麵，粉絲朝聖。（傑星提供）

曾國城經營拌麵副業成功，近日攜手JASONS MARKET PLACE南進高雄漢神巨蛋展店，舉辦限期5天的「盛夏好食光，扭轉好食機」快閃活動，回饋死忠粉絲。他27日南下高雄擔任一日店長，現場人山人海，歡笑聲更是從未間斷，其中一名來自浙江、高齡90歲的老奶奶笑說：「看曾國城節目90年了，可以看到本人真開心，最愛吃他的麵。」

曾國城不只妙語如珠，還親自下麵給粉絲吃，現場民眾不只搶著合照，甚至表情傳神模仿起海報上的「啾咪」動作，還有人只要吃到曾國城親手煮的麵，就誇張大喊「此生無憾」，讓主持經驗豐富的曾國城也被逗得笑呵呵，忍不住直虧，「南台灣的民眾真誠得很浮誇。」

曾國城透露，他獨厚高雄粉絲，讓他們搶先試吃還未上市的豚骨口味，現場反應熱烈，讓他相當開心地說：「這是獨厚南部粉絲的驚喜，只有在現場的朋友才能享受到，看大家的高興神情就知道味道啦。」

(中時 )