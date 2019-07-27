國台辦有夠忙！《壹週刊》今日再度拿國台辦當噱頭，誣指國台辦為旺中報份施壓華航。不過通篇報導中，記者先自打嘴巴，表示「無法證明是否主動向國台辦求助？」，又說「但從．．．的時間巧合看來，實在啟人疑竇」，從頭到尾看圖編故事，不知所云。

對此，《中國時報》發行部副總經理張蔭泉表示，沒有向國台辦求助這事，該報導內容錯誤百出；華航發言人劉朝洋則說「沒有被施壓」。

《壹週刊》報導，華航6月1日起以減少開支的名義，大減中時報份，並下架《旺報》，調整後的《自由時報》報份是中時的2倍，更是中時與《聯合報》兩報的總和。

報導中最荒謬的是，《壹週刊》誣指國台辦為旺中報份施壓華航，但卻又自打嘴巴說無法證明，還以「啟人疑竇」字眼含沙射影，另外更與私菸案連結，認為謝世謙、羅雅美及邱彰信官位不保，是因為中時猛轟導致。

中時發行部副總經理張蔭泉表示，對於華航減量中時、下架旺報，感到遺憾，與華航簡訊內容都是業務溝通，從來沒有發到6,400份過，這數字不知從何而來。

至於中時猛轟華航高層說法，更是離譜。以7月26日華航董事長謝世謙召開記者會隔天為例，這是最能夠猛轟的機會，但《中時》的頭版頭是「（特勤）基層背悶鍋」，反觀《聯合》是「私菸案，華航交代不清」，《蘋果》是「交通部嗆拔華航董座」，《自由》是「私菸案，華航開方便門，案情向上燒」，四報中僅有中時未將華航新聞列頭版，要說中時猛轟華航高層，恐難服眾。

事實上，雖然華航是以減少開支名義減量中時，但相關人士分析，以蔡政府選前極力打壓中天來看，這種調整就是「政治正確」，希望在機上放對綠營較有利的《自由》，中時、聯合兩報則降低，目的就是為了選舉。

(中時 )