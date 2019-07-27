就在被指當「權力遮羞布」後，壹傳媒旗下《壹週刊》再度抹紅旺中，認為旺中對華航高層下手過重。說真的，這令人錯亂，壹週刊向來都是以踢爆內幕為己任，應該是反過來罵其他媒體的那個人吧！如今站上護航第一線，淪落到這般田地，倒也令人唏噓。

平心而論，私菸案是桃機史上最大的免稅走私案，更事涉總統專機，案發迄今仍是國人關注焦點。身為第四權，有責任挖掘真相，加上華航內部布滿綠營皇親國戚，也是事實，本就應該追究相關人等在此案扮演角色。

羅雅美、邱彰信綠色背景，這個不必花時間贅述，眾所皆知，《壹週刊》若真的有興趣，可以追追這兩人在華航的升遷過程是否如直昇機；再者，兩人成為注目焦點，是因羅負責專機任務，邱負責空品，與此案有直接關係，若不追究此兩人，難道要濫殺無辜？

《壹週刊》強調「不畏權貴堅持敢言」，即便轉型網媒後影響力大不如前，我們仍是敬重。私菸案當前，此時此刻就是最需要《壹週刊》發揮其踢爆黑幕的專長，踢爆華航高層有無涉案的關鍵時刻，但怎麼神隱了？

或許是對影響力不復見的焦慮，導致得用打擊同業刷存在感，相較於旺中每則報導，記者至少敢掛名，《壹週刊》選擇用「調查組」這樣不必負責的方式中傷旺中，通篇內容更是錯誤百出、充滿臆測，連查證都免了。

其實，光一個數字就可以打臉《壹週刊》，《中國時報》在華航鋪報絕無到6,400份，去查就知道。我們可以理解《壹週刊》想賺訂閱費的心情，所以想盡辦法來蹭旺中，但卻忽略了就算要蹭，記得也要有根據的蹭。

媒體可以有立場，《壹週刊》也可對私菸案視而不見，選擇護航、為虎作倀。但老是扯國台辦，不膩嗎？至於文末「許多華航員工私下都為他們抱不平」的鬼話，更像道聽途說，護得太粗糙了，下次加油點好嗎？

(中時 )