命理老師王馨怡。

黃路梓茵（Lulu）與阿達交往4年多，兩人27日對外宣布分手，「謝謝你們的關心。我們分開了，那段時間很開心，很幸運的我們決定變成朋友。」命理老師王馨怡以天上聖母卦推算兩人前世，發現「情深緣淺」有跡可循。

王馨怡表示，Lulu前世名為鳳嬌，因為父親早亡，只能與母親去投靠有錢的叔叔，那時她正是二八年華，才貌絕頂，深得叔叔疼愛。叔叔家有個長工進興，此人正是阿達的前世，進興相貌堂堂、才華洋溢，可惜出身不好，只能屈身當長工。有一晚鳳嬌母親作夢，她夢見女兒入睡前忽見窗外祥光瑞雲，月下老人對鳳嬌說，「妳跟進興是有緣的。」月老說完為他們繫上紅線，並留話「上天示意硃砂痣，緣定前生不可移」，話剛說完，只見一條金龍衝向柴房。

隔天鳳嬌母親見到進興在劈材，因為動作露出手臂，上面竟與鳳嬌有相同的朱砂痣，於是開心說親，鳳嬌與進興訂親後，進興在鳳嬌母女勸說下，決心投身軍旅好好大展拳腳，讓未婚妻過上好日子。鳳嬌寄居叔叔家等了進興3個月，被叔叔遠親馬迪喜歡上，馬迪買通寺裡小尼姑欲在鳳嬌上香之時，行不軌之事，雖然最後鳳嬌幸運逃過一劫，但最終還是沒有等到進興的回歸。

(中時 )