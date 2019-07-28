中國大陸雖為全球最重要的經濟體之一，卻長期享有世界貿易組織開發中國家地位，最此早已不滿已久的美國總統川普再次開砲，威脅除非有改變出現，否則將取消承認中國大陸和其他相對富有國家在中特殊的「開發中國家」地位；對此中國大陸表示，雖然自己是世界第二大經濟體，但內部發展不平均，總體仍然屬於發展中國家水準。

據路透社報導，川普發表聲明指出，世界貿易組織中的已開發國家和開發中國家的過時二分法，已讓若干世貿組織成員獲得不公平的優勢；他指出，90天內若世貿組織規定相關改革未見到「實質進展」下，華府將不再對待「不正確地宣稱自己為開發中國家，且按世貿組織規定和協商不當地尋求彈性獲益的組織成員為開發中國家」。

川普也在推特上表示，「當世界上最有錢國家聲稱自己是開發中國家以避免世貿組織規定並獲得特殊待遇時，世貿組織已遭破壞。不會再如此了！今天我指示美國貿易代表採取行動，停止以犧牲美國為代價欺騙這個系統。」

聲明指出，世界上10個最有錢經濟體中，有7個仍宣稱自己是開發中國家，諸如墨西哥、南韓、土耳其，它們都是20國集團成員。但外界普遍認為，川普聲明明顯示是針對中國大陸。中國2001年以開發中國家加入世界貿易組織（WTO）時，使中國可以相較已開發國家作出更少的承諾、繼續政府補貼，並對外國進口產品徵收更高的關稅。

事實上，這並非川普對此議題提出異議。對此，中國大陸商務部副部長王受文去年11月就曾表示，中國是世界上最大的發展中國家，包括中國在內的發展中成員，只是在某一個或某幾個特定領域發展較快；「衡量一國的發展水平，不能僅看一點、一個領域，而應進行全面的評估」。

(中時電子報)