先前曾因「球爸」拉瓦爾鮑爾成功負面行銷宣傳，造成球迷爭相搶購的「球哥」朗佐鮑爾家族球鞋品牌「Big Baller Brand」，是否將因前合夥人佛斯特的掏空案宣告倒閉了呢？因為球哥已被爆料，把位居洛杉磯的品牌配銷倉庫賣掉了！

根據《洛杉磯時報》報導，球哥以接近430萬美元的價錢，把「BBB」品牌配銷倉庫，是否打算另尋新址？目前還不確定，由於佛斯特遭到指控從球哥名下帳戶偷走150萬美元，也讓球哥徹底切斷佛斯特與「BBB」品牌之間的所有關聯。

目前接管「BBB」品牌財務管理的球哥，曾在今年5月表示，「我會接管家族品牌，是因為我看到佛斯特的所作所為，這讓我很緊張，當我回顧整個事件，發生起因出自我母親生病，因為原本是她管理財務，所以這件事讓我格外心痛。」

只是佛斯特掏空案還在審理階段，球哥卻在今夏被湖人交易到球隊市場較小的鵜鶘，整體曝光度與知名度勢必大減，就算球爸再怎麼放話或嗆聲，恐怕也沒辦法繼續替兒子與家族品牌造勢，看來距離「BBB」品牌宣告結束日子不遠了。

(中時電子報)