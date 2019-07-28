浮若閣摩爾小別墅鄰居守則

薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根與夫婿哈利王子極注重隱私，從兒子生產到受洗，都因為打破英國王室傳統，不對外公開而飽受爭議。

不過，據《每日郵報》（Daily Mail）27日報導，這和他們浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）鄰居26日所看到的守則相比，簡直是小巫見大巫。

「用心良苦」的別墅工作人員針對鄰居遇上公爵夫婦時，該怎麼應對進退訂了一堆守則，要求他們別主動和梅根夫妻攀談，或是要求見倆人的寶貝兒子亞契。此外，守則中還要求他們，別自告奮勇，說要幫梅根夫婦看孩子，甚至摸兩夫妻的狗－－就算那兩隻狗自己走過來。

然而，王室官員說，無論是梅根夫婦或管家都沒這麼要求。一名消息人士透露，這是有位工作人員出自好意，在社區集會時公佈的守則。一位當地人表示，要說這不過火也太奇怪了。

還有位鄰居說：「這真是非比尋常，我們從沒聽說過這種事。住在當地的人都在為王室工作，知道怎麼表現出尊重的舉止。」

(中時電子報)