連9年來台舉辦分享佈道會的林書豪，27日完整公開過去1年自己的心路歷程，豪哥表示，他的最大夢想就是能成為他想成為的球員，但連8年夢想落空，讓他相當低落及沮喪。當他談回顧這一段歷程，林書豪忍不住在台上哽咽快要1分鐘。

「我最大夢想，不是獲得金錢和名聲，而是成為我認為我可以成為的球員。」林書豪說，在林來瘋後，他持續遇到許多難關，當他交易到籃網，渴望已久的機會終於出現了，沒想到加盟籃網首季頻頻受傷，第2年更在開幕戰遭逢膝蓋重傷。

去年暑假，林書豪被交易到老鷹面臨重新找到自己定位的挑戰，季中轉到暴龍，在加入暴龍後的12到15場例行賽，這是他自從林來瘋後，等了8年的機會，卻是他生涯投球命中率最糟的一個階段，一度連續17次三分球出手都沒投進。

談到今夏成為自由球員，林書豪忍不住流淚，他說，「這真是壓倒駱駝的最後一根稻草。人生真的好艱難。我總是想以正確方式去達成夢想，每一年都期盼，但感覺每一年是更艱難。成為自由球員是艱難的過程，感覺像是被NBA放棄。」

現場接近3千名觀眾仔細聆聽林書豪分享心路歷程。(GOOD TV提供)

林書豪也提到這次的亞洲行對他而言並不容易，「我不是常哭的人，但今年在亞洲行前，我崩潰哭過3次。」林書豪坦承，其實很多時間都想放棄，甚至不想自己孩子進NBA，也覺得自己不配得到總冠軍戒指。

過去8年在NBA歷程如同曠野一般，林書豪很期待達成夢想，但情勢似乎一直事與願違，「這歷程十分艱難，若不是倚靠信仰的力量，我想我已經放棄了！」就因這些經歷，林書豪更盼望以自己的生命歷程，鼓勵正在面對艱難的朋友。

林書豪說，幫助他度過艱難的有三個信念：不要放棄、不要妥協、不要失去盼望，「今天來到你們面前，我的心是碎的。我可能永遠沒辦法成為我想成為的球員，但我仍可以擁有自由。當你知道你是誰，你不是誰就不重要。」

「聖經上說，神永不放棄你，因為神使萬事互相效力，叫愛神的人得益處，那等候耶和華的必要重新得力。」最後林書豪鼓勵大家，專注在今天，繼續堅持一步步往前走。即使前路仍有挑戰，仍要堅持，不放棄、不妥協、繼續懷抱盼望。

(中時電子報)