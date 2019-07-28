「吃屎哥」游兆霖近日瘋狂挑釁館長，不但嗆要打趴館長，更揚言輸了就幫館長口X (圖／翻攝自臉書)

「吃屎哥」游兆霖短短一分鐘就被館長打爆，倒地不起，痛苦哀號，大喊「我投降了」、「館長我錯了」、「以後不敢了」 (圖／影片截圖)

對戰影片流出，網友看完不忍表示「到底哪來的勇氣」 (影音來源：YouTube/館長我愛你 )

與「FBI帥哥」鄧佳華齊名的網路紅人「吃屎哥」游兆霖，近日與「館長」陳之漢槓上，屢次挑釁館長，不僅嗆館長沒種，要打爆館長，更稱輸了就幫館長口X，甚至模擬館長被自己打趴的情境，邊喊「兆霖別打了」邊拍影片並上傳至網路，讓館長氣炸，嗆「你敢來，可以，一出去就揍你」。

雙方約在週六(27日)對戰，而游兆霖也真的前來赴約，館長現身後隨即要游兆霖簽免責聲明，接著就去暖身，猛踢沙包的聲音響徹健身房，嚇得游兆霖頻頻回頭偷瞄。

雙方對戰規則為MMA標準規則，除非喊出投降，否則就算倒地也繼續攻擊。看到館長氣瘋了，弟子趕緊上前詢問「要不要讓他(游兆霖)戴護具」，館長不僅要游兆霖戴上頭盔，還要穿上護甲。

開戰後，館長站在原地不動，要游兆霖打過來，游兆霖連揮了幾下軟弱無力的拳頭，看到館長不為所動，接著又大喊「九陰白骨爪」攻擊，此時館長似乎失去耐心，踢出重重一腳反擊，接著再補上三腳，游兆霖當場倒地，原本館長打算騎上去繼續追打，但看到游兆霖悲慘的模樣隨即打消了念頭，要游兆霖站起來後再繼續跟他打。

此後完全進入單方面虐殺時間，游兆霖再吃了館長五腳之後，倒地不起，邊發出痛苦的聲吟，邊喊「我認輸了」、「館長我錯了」、「以後不敢了」，館長搖搖頭之後便離開擂台，留下久久無法起身的游兆霖。

游兆霖躺痛苦在地上爬不起來，不斷哀號，連館長弟子都於心不忍，上前詢問「要不要緊」、「需要幫你叫救護車嗎」，最後在館長弟子們的攙扶下離開場館。

不少網友看到也說「想紅有必要這樣自虐嗎」、「看來只有嘴上功夫比較強」、「標準到不行的找死」、「看來只能爬回家了」、「你還是比較適合表演吃屎」、「館長還是手下留情了，都有收力」，但也有網友表示肯定「敢赴約就不錯了，哪像志成還躲得遠遠的」、「敢上擂台就比一堆人有種了」、「至少他真的很有勇氣」、「什麼時候換志成哥哥上來打啊」、「林志成出來玩囉」、「我好想看館長打爆志成」、「林志成腳踏車不知道騎到林口沒」。

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(中時電子報)