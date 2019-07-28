中共空軍近期對其購目俄羅斯的蘇-35SK戰機進行首次改裝後訓練飛行，包括對海上目標打擊科目。顯示這架原先是俄羅斯最先進的4.5代空優戰機，已經成功改裝為具備對海上目標攻擊能力的戰機，而海上目標的頭號假想對象，當然就是全球最強的美國海軍航空母艦打擊群。

據《新浪軍事》報導，購自俄羅斯的蘇-35SK戰機原設計是針對俄空天部隊使用，主要承擔空中優勢對抗等制空任務，不具備對海攻擊能力。不過到了大陸之後列裝於南部戰區，主要負責海洋作戰方向，因此不具備對海面攻擊能力對它來說是一個很大缺憾。尤其是蘇-35SK航程遠、載荷大，還可以空中加油，如果不具備對海攻擊能力，著實有些浪費。而7月22日進行改裝有數個項目，至少要包括增加打擊水面目標的反艦導彈。

按照俄羅斯蘇霍伊設計局的說法，蘇-35SK是多用途作戰飛機，如果需要可以增加對海攻擊能力。例如機載IRBIS-E無源相控陣雷達探測距離遠，對海上目標探測距離超過250公里，可以為反艦導彈提供指標。另外它的機載SOLO-35任務電腦採用模組化結構和開放式標準介面，只需要進行軟體升級就能增加新功能，不需要硬體方面變化。所以改裝蘇-35SK的對海面攻擊能力沒有太大技術障礙。

至於反艦導彈部份，也是使用現成的。中共海軍航空兵當年引進蘇-30MKK/MK2戰鬥轟炸機時，曾經配套引進過俄羅斯反艦導彈。俄方透露，中共蘇-35SK可以使用的俄製反艦導彈有兩種，一種是KH-59MK反艦導彈，使用末段主動雷達導引系統，射程300公里；另一種是KH-31AD超音速度反艦導彈，射程250公里。這兩種反艦導彈射程遠、威力大，適合壓制大中型水面艦艇，可以讓蘇-35SK攻擊航母編隊內的大型水面艦艇。

報導說，蘇-35SK戰機有12個武器掛架，最大掛載重量8噸，粗估可以掛載上述2種導彈各4枚，24架蘇-35SK可以發射近百枚導彈，這樣攻擊能力讓任何對手都不能忽視。

報導表示，未來蘇-35SK戰鬥機可能還會進一步擴展用途，例如能夠發射KH-58USHKE高速反輻射導彈，這種導彈射程超過250公里，可以壓制神盾艦導引雷達，讓蘇-35SK具備防空壓制能力，以利反艦導彈突防。

(中時電子報)