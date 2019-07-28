日本知名動畫公司、俗稱「京阿尼」的京都動畫第一製作所，在10天前遭41歲的犯人青葉真司縱火，造成34死慘劇，根據日媒報導，如今死這身分全數確認，裡面還包括了《涼宮春日》的導演武本康弘，令無數動漫迷悲慟不已。

由於遭縱火的第一製作所是京阿尼的核心製作所，聚集了公司內最頂尖的工作人員與繪師，此次事件也讓京阿尼損失大量優秀人才，其中武本康弘的逝世更讓人悲痛不已。

武本康弘執導過不少名作，其中最知名的包括《天地無用》、《驚爆危機系列(又譯全金屬狂潮)》、《AIR》、《涼宮春日的憂鬱 》、《甘城輝煌樂園救世主》、《小林家的女僕龍》，亦擔任過《蠟筆小新》、《多啦A夢》、《神奇寶貝》、《K-ON》、《冰菓》、《紫羅蘭永恆花園》的演出、原畫。

動漫迷聽聞消息也崩潰不已，直呼「這不是真的」、「老師一路好走」、「謝謝老師充實我的童年」、「沉重的一天」。

(中時電子報)