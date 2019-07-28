台南市警局長周幼偉（右）指示轄區分局長臨檢重點。（程炳璋攝）

警方稽查萬象舞廳，數十名小姐列隊受檢。（程炳璋攝）

台南市警察局長周幼偉剛上任首周末就發動8個警分局查緝市區八大行業，警方定名「封城安居掃蕩，鐵腕行動」專案，他28日晚間率領北區警方進入北區萬象大舞廳臨檢，業者自動要求舞小姐與服務生列隊受檢。

新官上任先展鐵腕，號稱警界明日之星的周幼偉是警官學校第48期畢業，還擁有27年刑事資歷，22日剛走馬上任台南市警局長，地方相當期待他如何施展鐵腕維護府城治安。

上任第一個周末，周幼偉指示台南市轄區複雜的8個警分局（永康、歸仁、第一、二、三、四、五、六分局）規畫擴大臨檢掃蕩勤務，他自己則率隊到北區萬象大舞廳視察。

新任警察局長率隊查八大行業，業者不敢冒犯，自動要求舞廳數十名小姐與服務生分兩排到大廳列隊，乖乖接受盤查。周幼偉繞過包廂區，進入舞廳辦公室詢問監視器功能，業者曾正義在一旁說明自己也想好好作生意，不希望舞廳發生打架鬥毆，一定會配合警方辦案。

視察臨檢後，周幼偉指示臨檢時的警戒情況需要加強，並表示總統與立委選舉明年初就將舉行，今年下半年將以淨化選前治安為重點，打毒、肅槍與杜絕暴力滋事，都是警務重點。

(中時 )