歐陽靖近期在撰寫6萬字的《歐陽靖．裏東京生存記》新書中，描寫自己對東京的城市觀察、旅行記錄，書裡多張照片是大她1歲、交往4年的日籍攝影師男友RK掌鏡。她坦言這段跨國戀仍在磨合，未來能否開花結果一切隨緣。對於林志玲閃嫁日本男團「放浪兄弟」團員AKIRA ，歐陽靖認為經營婚姻需要比戀愛更多智慧，尤其跨國婚姻更不容易， 她對林志玲抱以祝福：「接下來還有好長一段路要走，她EQ高，一定沒問題」。

歐陽靖（左）和媽媽譚艾珍。取自臉書

日本是保守的民族，歐陽靖這幾年因長住日本，發現到日本發展要有心理準備，日本的酸民比台灣可怕，她雖然沒被「修理」過，但常看日本新聞，知道酸民毒辣，「在日本生活，EQ要更高，我一開始不是EQ高的人，這幾年被磨到比以前好很多」。她坦言還不敢想結婚的事，和男友因生活習慣、文化背景及價值觀差異，過程中曾分合多次，覺得台灣男生比較貼心，日本男生不溫柔之外，男尊女卑心態也根深蒂固。

歐陽靖和男友RK。取自IG

她透露，男友將在9月來台辦攝影展，之前每次來台都住她家，媽媽譚艾珍雖然在手機下載翻譯軟體但沒用，因為語言問題，和男友幾乎不聊天。相愛容易相處難，歐陽靖剛開始習慣晚上洗衣服，男友認為不妥會念她，等他來台住她們家，「我媽就故意天天晚上洗衣服，讓他知道台灣都是晚上洗衣服；現在他不但會幫忙洗衣服、做家事，甚至把我的內衣內褲都洗好」，她說媽媽其實不鼓勵她結婚，認為沒必要給自己找麻煩。

歐陽靖在東京的生活實錄由RK掌鏡。大塊文化提供

新書中有大半私密景點和店家都是男友RK介紹，足跡遍及東京的板橋、池袋、新宿、目黑、澀谷等，將近100個特殊地點，她分享自己從觀光客成為東京居民，體驗庶民生活的日常。「如果大家去東京只能去一個地方的話就是新宿，它是最有文化層次的地方，最有錢和最窮的人在這裡都看得到，還有地下文化、歌舞伎町等」，她自己住在全東京物價及租金最便宜的板橋，每個月房租約2萬台幣，若住東京則要多1倍。

歐陽靖在東京的生活實錄由RK掌鏡。大塊文化提供

歐陽靖在書中也提到自己的冒險心得，其中板橋往返東京的埼京線惡名昭彰，不僅有電車癡漢，印象最深刻是有次在尖峰時段搭車，她竟被擠到雙腳騰空，甚至曾因為乘客擁擠到連車廂都歪掉的景況時常上演。至於在日本居酒屋的禮儀，「吃麵的時候不能咬斷、吃麵條吸出聲音才是禮貌，等我終於練出聲音，有次回台吃麵很大聲，隔壁桌有一對母子馬上轉過來看我，所以我寫出來分享，讓大家去日本不會被歧視」。

歐陽靖在東京的生活實錄由RK掌鏡。大塊文化提供

(中時 )