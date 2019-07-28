台灣美食全球知名！夜市小吃、創意料理都是海外老饕來台必嘗！然要如何向老外用精確英文介紹台灣美食呢？在邁入全球化的今天，雙語更顯其重要！，國發會以「Hello!台灣美食」為主題，舉辦校園英語短片徵選競賽，在99件由學生參選作品中，由台中市光明國中學生製作的「轉眼間的美食」奪得冠軍；第二名則是臺北市復興高中的曾姵璇同學以「3 杯 cial (Special)」獲得。；第三名台北市永安國小同學拍攝的「Good Morning Taiwan!」獲獎，一男一女小朋友用英文新解油條，以「台灣多拿茲」（Taiwan Donuts）來比喻，加上活潑可愛的表演，受到好評！

學生們用短片大秀台灣美食，讓外籍評審超驚艷。（圖取自國發會網站）

為推廣雙語國家政策，國發會以「Hello!台灣美食」為主題，舉辦校園英語短片徵選競賽；國發會陳美伶主委親自出席頒獎典禮，頒發獎狀及獎金給得獎的同學們。陳主委在頒獎典禮上和同學們分享政府推動雙語政策的目的，不是在於強調考試拿高分，而是要全面強化國人運用英語的軟實力，以達到「厚植國人英語力」與「提升國家競爭力」的目標。陳主委感謝同學們熱情參與，讓「雙語國家」政策能夠透過這次短片徵選活動，深入全台各縣市。

以虛擬奧斯卡為主題打造的「Hello!台灣美食」校園創意短片頒獎典禮，有參賽影片入圍前21強的同學們及親友團齊聚台北三創生活園區共同出席。典禮由入圍作品超級洗腦的RAP神曲―台南市崑山科技大學同學創作的「粽子有嘻哈」開場，隨後搭配另兩組入圍的高雄科技大學「台灣夜市美食魔術秀」及台北市永安國小小朋友的雙口英語相聲，趣味及萌度爆表。

國發會雙語國家政策此次以「Hello!台灣美食」為主題進行校園創意英語短片徵選競賽，自宣布後一個月內便收到來自全台各地及離島的百件作品！經過2週的激烈評選，從充滿創意趣味與流利英語的眾多作品中，終於選出21組入圍影片；從學齡來分，大學入圍有 8 部、高中入圍 3 部、國中小學入圍 10 部影片。其中，國中小同學們所拍攝的影片，展現無限的創意及內容，更是讓外師評審們感到十分驚艷。

最終名次揭曉，由來自台中的光明國中同學，以超級英雄的「無限手套」作為創意發想，發揮創意及流利英語拍攝「轉眼間的美食」，一舉抱回冠軍與人氣王。獲獎的蘇懋倫同學說，平時就喜愛觀賞超級英雄電影，若能結合美食拍成影片應該會很特別；亞軍則由「3 杯 cial (Special)」獲得，曾姵璇同學就讀台北市復興高中雙語部，希望透過三杯雞找到家的味道；季軍則由台北市永安國小同學拍攝的「Good Morning Taiwan!」獲得，影片中王翊盛、林予歆同學用流暢的英語對話，道出豆漿油條的精彩美味。

這次競賽真的有許多非常優秀的作品！」除得獎者以外，21 強中還有遠從澎湖馬公國中來的盧瑋澤同學，也跨海出席此次盛會，他以流利的英語介紹澎湖美食，從小就熱愛英文的他，希望能用英文讓全世界認識澎湖的美好。主辦單位也預告下次活動主題，將是以「你要去哪裡？」如何用英文向外國人介紹台灣景點，也歡迎大小朋友發揮創意囉！

影片入圍前21強學生齊聚台北三創出席頒獎典禮。（圖取自國發會網站）

(中時電子報)