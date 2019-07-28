愛海洋、護生態！今年暑假最夯的珊瑚小學堂27日上午，在新北市海洋資源復育園區舉行開課典禮，由新北市副市長吳明機親自主持，與現場的家長及小朋友關心並認識臺灣東北角海域的珊瑚生態，更透過種植珊瑚苗，用實際行動守護海洋，為珊瑚復育盡一份心力。

新北市副市長表示，新北市政府近年來為永續海洋漁業資源，推動護海3大政策：維護海洋生態、改善海洋環境及復育海洋資源，除劃設保育區、禁漁區，並不定期清除海底覆網，也在本市海洋資源復育園區培育九孔、花枝，進行放流增裕資源，展現新北市政府在資源永續上的努力作為。

為保育海洋推廣海洋教育，新北市政府今（108）年向海洋委員爭取經費，獲得補助執行「新北市海域珊瑚海洋教育推廣工作計畫」，開辦了這次珊瑚小學堂課程。副市長表示，很樂見大家對珊瑚小學堂的支持，珊瑚小學堂提供了優良的教育平臺，寓教於樂，讓民眾從操作中體會海洋保育的重要性。

計畫執行主持人海洋大學副教授識名信也說：「保育的最終目的是能夠落實到每個人的生活中，透過認識珊瑚課程，讓民眾了解珊瑚對海洋生態的重要性；親手種植珊瑚，讓民眾親近海洋，希望在未來進一步保護海洋。」

識名信也老師為民眾介紹目前復育的珊瑚種類。（圖取自新北市漁業處官網）

(中時電子報)