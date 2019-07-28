私菸風暴延燒，蔡英文總統的「超買」說法引起民眾不滿，她27日為此出面道歉。有英粉幫她辯解說，蔡總統被人一抹就一落千丈，是性別問題，也是顏色問題。前太陽花成員妖西直指，蔡的重大失言和英粉的盲目護航， 讓蔡英文敗象已現！

該英粉不滿說，「韓國瑜犯1千次錯誤還是站的好好的、柯文哲失言1千次也還是好好的，平常不犯錯也不失言的蔡英文，只要被人一抹就一落千丈，而且那個錯根本不是她個人的問題，是多年的黨國暗黑遺毒，這樣也能？？？我認為是性別問題，也是顏色問題，女的綠的就是站得比別人下面，要出頭得花比男的藍的更多的力氣，而且沒有絲毫出錯的扣打，男的亂搞失言背刺花天酒地也可以，女的只是單身沒生小孩都能被當攻擊目標。」

妖西在臉書指出，像這樣的蔡英文支持者網路上很多、生活中卻很少，他認為這是蔡會敗選的主因之一。問題就在於英粉完全不知道自己是問題，不知道自己盲目的保皇言行，已遠離一般常人的是非標準，越多人講、講越多，越討人厭、扣越多分。

妖西強調，問題在於，自己犯了錯，首要就是道歉下台修正錯誤，但英粉選擇牽拖他人，甚至還要再扯性別。

妖西指出，蔡英文此次重大失言，如同馬英九後期進入政治bumbler狀態，再加上英粉的盲目護航言論，一整個就是敗象已現。

網友說：「天啊！執政是在比爛的ㄛ，不是做得爛才換人的嗎？」、「英粉除了扯性別、黨國體制外，究竟還會點什麼？有了，就是拿大陸出來恐嚇⋯⋯。」、「『平常不犯錯也不失言的蔡英文』，她484活在平行世界，她待在她的同溫層真的太溫暖。」

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(中時電子報)