美國佛羅里達州有兩名男子吃完飯後未結帳就想落跑，女服務生見狀追上，沒想到這兩名霸王餐客人還大膽把她擄上車，結果被控綁架罪。

46歲的羅培茲-岡薩雷斯(Leonel Lopez-Gonzalez)和27歲的羅德里格斯(Fernando Rodriguez)日前在「Dominicana La Gran Parada」餐廳吃飽喝足後，未付錢就想溜走，服務他們的女務生見狀馬上追出門外，沒想到以上車的兩人伸手將女服務生拉進他們的汽車，坐在乘客座位；當時清況很驚險，當時受害人背向汽車內部，歹徒後抓住她，把她拉入車內，而另一名歹徒高速駕車離開，女服務生告訴警察，她懇求兩人停車，讓她離開，但羅培茲繼續開車。她只好在車上用手機打911報警時，卻被用啤酒瓶制止和威脅她。」所幸前來的警察交通攔檢攔下歹徒。

最後兩人都面臨綁架的指控，還被控使用致命武器襲擊該女服務生。

(中時電子報)