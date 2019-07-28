23歲印尼知名女星華安琪（Vanessa Angel）以清純健康的正面形象走紅，主演的偶像劇在馬來西亞與印尼兩國很受歡迎，不過日前她被判「賣淫罪」，而入獄5個月，她表示在獄中被圍觀私處，這樣被赤裸裸注視，讓她忍不住哭了。

先前印尼警方近日破獲一個網路賣身平台，發現該平台不但有多名女星、女模涉案，連形象清新的印尼知名女星安潔兒(Vanessa Angel)都參與其中，人數恐怕多達45人。

其中馬來西亞一名擁有拿督頭銜的粉絲，日前以20萬台幣加上搭乘商務艙飛機來回，向華安琪進行性交易，隨後將她帶到吉隆坡一間五星級飯店，還在事前拍下她的全裸入浴照，傳給朋友炫耀，意外曝光華安琪的身分。

華安琪出獄後受訪表示，由於同房共22名獄友，廁所並未遮掩物，當她忍無可忍要上廁所時獄友們，都圍過來圍觀她私處，聲稱在看女藝人上廁所。

華安琪說，忍不住回嗆女生不是都長一樣有什麼好看？沒想到竟有1名同樣因「賣淫罪」入獄的獄友回問：「都長一樣阿，不過妳的價錢怎賣如此高？」

(中時電子報)