大陸歌手黃齡日前來台宣傳上遍各大電台、電視節目，她日前去上吳宗憲（憲哥）、陳漢典、黃路梓茵（Lulu）主持「綜藝大熱門」，她現場大唱代表作〈癢〉，讓憲哥背書說：「黃齡是巨匠級的演唱，聽你在唱的時候，我們心裡真的有癢起來。」Lulu表示:「我們都不敢呼吸」，陳漢典也笑說:「太享受了!我們軟膏都要拿出來了。」

黃齡的知名歌曲〈癢〉，曾被Hebe田馥甄翻唱，Youtube平台上點擊破百萬，在其他網路平台點擊率更是破億觀看人數，人氣相當高，出道12年來第一次上憲哥節目，憲哥幽默回應:「我的節目沒有錄過，你就等於沒來台過。」並表示：「黃齡的另一首〈HIGH歌〉，自己常聽很多人翻唱過，我今天才知道這首歌是你唱的。」黃齡假裝生氣笑回:「怎麼搞的憲哥！！」憲哥表示:「之前錄的節目中常常聽到有人唱黃齡〈HIGH歌〉，只能說是人不可貌相。」黃齡表示，〈HIGH歌〉比〈癢〉還難唱，憲哥說:「對，因為我是歌手出身。」黃齡馬上妙回:「我是主持出身，開玩笑的，但有主持過。」

(中時 )