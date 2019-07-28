@中國時報

總統府日前以「超買」取代「走私」形容私菸案，讓輿論炸鍋。蔡總統昨再親上火線，除首度為此案致歉外，坦承使用「超買」這名詞，引發民眾質疑政府對違法私菸案有無徹底查辦決心。私菸案迄今1周，蔡總統動作顯然是為案情延燒止血。

國民黨今在新北市板橋體育館舉行「20屆3次全國黨代表大會」，將正式提名韓國瑜為總統參選人，並舉行總統、立委參選人聯合造勢活動。韓國瑜昨出席三重北漂就業博覽會時表示，全代會發表的談話內容，「兩岸是重要議題，人民發財、經濟也是重要議題」，另將喚起台灣人民了解目前台灣處境是多麼艱困。

前鴻海董事長郭台銘在國民黨總統初選落敗後，仍不斷有聲音傳出他考慮脫黨參選，甚至郭的支持者也發起連署力挺他繼續參選。台北市長柯文哲27日被問到郭台銘是不是最佳總統人選時並未正面回應，僅說還有幾個月時間，每個人都有引起台灣人民疑慮的地方，所以都要能說明並說服人民。柯還透露，自己有問一些問題，對方還沒回答。

新聞透視壹傳媒旗下《壹週刊》再度抹紅旺中，認為旺中對華航高層下手過重，這令人錯亂。壹週刊向來都是以踢爆內幕為己任，如今淪落到這般田地，令人唏噓。

@旺報

美國貿易代表團計畫下周一啟程，飛往上海進行中美貿易新一輪談判。這將是中美兩國6月同意重啟貿易談判後的首輪會談。不過就在談判前夕，白宮首席經濟顧問庫德洛放話，不期待談判會出現突破；美國總統川普則說，中國可能想拖到明年美國總統大選後才達成協議。

大陸經濟走緩，企業盈餘也不好看，大陸國家統計局27日發布的工業企業利潤數據顯示，2019年上半年，規模以上工業企業利潤年減2.4%，但降幅逐季縮小，國家統計局指出，上半年工業利潤下降，主要受汽車、石油加工以及鋼鐵等行業影響。招商證券預估，到今年第四季工業企業利潤可望轉為正成長。

大陸正在發布各省市上半年經濟成長數據，這份「期中考」成績有好有壞，廣東、江蘇和山東GDP排名前三依舊。但整體來看，有三個現象值得關注，一是安徽GDP已經趕超北京，二是雲南、貴州GDP成長速度持續領先其他省市，三是是中部崛起。

親台的美國總統川普中國問題顧問白邦瑞表示，川普從未將中國視為敵人，也堅持美國的「一中政策」觀點。例證就是川普並未試圖協助台灣獲得國際承認，在對台軍售F-16V戰機的問題上，最後是否批准也仍是未知數。

@工商時報

受除息指數蒸發影響，台股在「萬一」關前來回震盪，但有別於大盤的表現，個股走勢卻顯得熱鬧非凡，呈現強者恆強的態勢。市場專家指出，本周台股頭號大事就是迎戰美國聯準會（Fed）降息，布局力求穩紮穩打，包括和鑫、昇陽半導體等15檔營收表現強勢的個股，兼具技術面佳、法人關注，可作為投資參考標的。

工業總會29日（周一）將正式發布2019白皮書，向政府提供各項財經建言，提升台灣經濟競爭力，頗受市場關注。工總秘書長蔡練生表示，能源一直是企業最關心的議題，具體而言，工總希望政府重新檢討能源配比、穩定供電，讓企業安心在台投資。

電信三雄法說會由台灣大打頭陣之後，緊接著，中華電及遠傳分別在31日及8月2日接棒登場。法人認為，電信三雄第二季法說會聚焦三大議題，除了5G競標，距離去年電信三雄推出499雙飽資費已滿一年，在資通訊、物聯網及雲端營收大幅成長、彌補行動服務營收帶動下，整體電信營收已趨於穩定。

美國總統川普重用兒子與女兒擔任重要政治職務，有「巴西版川普」之稱的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）亦不遑多讓。他的三個兒子在國內事務都有一定地位，整個家族掌握內政與外交的廣大影響力。

(中時電子報)