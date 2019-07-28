《復仇者聯盟：終局之戰》，鋼鐵人犧牲拯救全人類，與小辣椒別離畫面讓人動容，不過外媒公布了一支《復仇者4》未曝光畫面，在鋼鐵人迎接死亡這幕，所有英雄紛紛單膝下跪致意，此外更發現來自2014年的葛摩菈，也出現在片段中，證實她還活著未被彈指湮滅。

根據《USA Today》報導，鋼鐵人與愛人小辣椒道別後，讓所有目睹這幕的英雄們悲慟不已，從鷹眼率先單膝下跪後，其他英雄也陸續下跪向鋼鐵人致意道別，不過這時驚見來自2014年的葛摩菈，也清楚出現在片段中，證實她未與薩諾斯軍團一樣，被鋼鐵人彈指湮滅掉，不過由於她的時間軸沒有遇上過鋼鐵人，雖然與眾英雄目睹鋼鐵人死去，但沒有情感交流之下，則是選擇獨自轉身離去。

刪除片段曝光驚見葛摩菈還活著（圖／USA TODAY）

至於葛摩菈的去向究竟為何?導演之一的安東尼羅素在聖地牙哥動漫展透露，「她是邪惡的壞蛋還是敵人？這又是另外一個故事」、「這樣葛摩菈還是薩諾斯軍隊的一部分嗎」？對於此角色的未來走向可說相當保密。

(中時電子報)