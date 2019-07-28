國民黨今天舉行第20屆第3次全國黨代表大會，上午並將通過提名高雄市長韓國瑜代表參選2020總統。5位前任主席連馬吳朱洪都將出席，包括前立法院長王金平也確定將會出席，盼展現全黨團結。

歷任黨主席包括連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫以及洪秀柱都會出席，這次總統初選的其他候選人周錫瑋、張亞中也會出席；據悉王金平也是以前任副主席身份受邀出席。前鴻海董事長郭台銘則不會參加。有中常委認為，此次母雞夠強，小雞都願意站出來聯合競選，7月28日後競選、助選、輔選活動都將全面啟動。據悉，近日台商、海外代表返台，態度熱烈，黨主席吳敦義也設宴款待他們。

重頭戲是上午將通過高雄市長韓國瑜代表國民黨出征2020，韓也將發表談話，接著由黨主席吳敦義偕同韓拿鋤頭，象徵鋤破民進黨禍國殃民施政，而所有立委參選人則會陸續上台，手持保齡球，擊倒「綠色球瓶」。

歷任黨主席包括連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫以及洪秀柱都會出席，這次總統初選的其他候選人周錫瑋、張亞中也會出席；據悉王金平也是以前任副主席身份受邀出席。前鴻海董事長郭台銘則不會參加。

(中時電子報)