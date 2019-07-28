流浪喵星人的中途之家

由音樂家林心儀所開設的雅風音樂中途咖啡廳，是提供獲得救援流浪貓遮風避雨的中途之家，並且以此為媒合平台，為牠們找一個新家。

30年前，林心儀就已經在餵養流浪狗了，13年前與照顧流浪貓的愛心媽媽結緣後，就開始積極為待產的母貓、幼貓張羅新家，直到8年前在經過有系統的規畫與愛貓人士、義工的協助之下，中途之家的貓隻迅速擴充到2、30隻，不過，現實的壓力也跟著接踵而至，林心儀除了固定的音樂演出，其他時間都給了收留的流浪貓。

認養動物，中途之家與公立收容所有什麼不一樣的地方？林心儀表示公立的資源較多，但是收容流浪動物的管理方式，並不會有人力針對動物做特別的觀護，只希望民眾快點認養出去；但中途之家則是基於愛貓人士的興趣與本身對動物的愛與耐心，所以比較願意花時間去了解每隻貓的個性與習慣。

一般而言，來到公立的收容所，民眾只要帶著身分證圖章，就可以帶走喜歡的動物，但是在中途之家就得走很多程序，除了問卷、面訪到家訪，接下來還得先試養，二個星期到一個月之後，再依雙方的個性是否相同做討論，相對來講比較繁瑣與嚴格。

這些活繃亂跳的貓咪剛被救援進來時，有的相當淒慘，不但營養不良傷痕累累，也一身是病，得花一番工夫治療與照護，所以等到要送養出去的時候，她難免會有「嫁女兒」的心情，希望貓咪能適應新的主人與環境，所以林心儀也請認養人要多包涵中途之家為何要如此嚴格的審核。

除了安置救援照護與找到好的家庭，林心儀也積極的宣導生命的價值與意義，希望從小就得在孩子們身上培養生命可貴的觀念，不要濫殺無辜，教育他們生命的價值與對任何生命都要平等對待。

累計花了上千萬元的積蓄投入救援流浪貓，問她會不會後悔？林心儀說：「我天天都會想放棄，可是你沒有辦法放棄，你肩膀上就扛這麼多條生命，看到牠們吃得很開心，從生病到康復，到幸福的家庭，看到牠們過這麼好，就會覺得使命感出來了」。

(中時電子報)