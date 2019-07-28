國民黨發言人洪孟楷昨貼出一張獨家照片，讚韓從不在鏡頭前說苦，卻在背後一人承擔著眾人期待。(擷取自洪孟楷臉書)

國民黨全國黨代表大會今天登場，將會正式通過高雄市長韓國瑜擔任第十五屆總統本黨提名人。國民黨發言人洪孟楷昨貼出一張反鐵籠公投遊行後台的獨家韓國瑜照片，他直言這張照片展現韓一人肩膀承擔的責任及重量，從不在鏡頭前說苦，卻在背後一人承擔著眾人期待。他也提及，接下來只有一個目標，就是要把新興權貴vvip下架。

洪孟楷在臉書指出，這張照片正逢韓市政如麻，且在初選階段持續被綠營見縫插針，更別說有多少1450及綠營議員找碴扯後腿。洪說韓國瑜當天下午硬是抽空到場，看得出來他有些倦容，而在後台，眾人或聊天或交談，韓強忍不適、靜靜坐著閉目養神，一道陽光剛好就打進休息帳，「順手拍下這個畫面，看到一位堅強男人絕不在眾人前露出讓大家擔心的照片」。

洪孟楷提及，當天是初選民調前一天，即便訪間民調韓已穩定領先，但也許怕被外界故意操弄「不團結」，所以韓最後也親自出席活動，就是用行動力挺，讓大家知道國民黨絕對團結一心。「從去年九合一到明年大選，看其言行，韓國瑜一直都是個大我重於小我的人，為了中華民國的未來，大我真的太重要了！」

洪說他當時沒貼出這張照片，是因為隔天就是電話民調初選，他擔任發言人避免不中立，因而沒有公佈。這樣的畫面和感動，一直留在他手機裡，最終韓也順利通過民調考驗，「我想是時候也要讓更多民眾看到，韓國瑜私下真性情不做作的一面」。

國民黨全國黨代表大會今天登場，將會正式通過高雄市長韓國瑜擔任第十五屆總統本黨提名人。他也表示，韓國瑜接下來會與立委提名人一同聯合造勢、相互拉抬，無論是「母雞帶小雞」或是「眾星拱月」，只有一個目標，就是要把新興權貴vvip下架。他說這張七七凱道反鐵籠公投遊行後台的韓國瑜照片，清楚展現韓一個人肩膀承擔的責任及重量，從不在鏡頭前說苦，卻在背後一人承擔著眾人期待。

(中時電子報)