國民黨全代會28日在新北市板橋體育館舉行，將正式提名高雄市長韓國瑜為2020總統參選人，但包括地主新北市長侯友宜等多位國民黨籍縣市首長及初選競選對手郭台銘均不出席。桃園市議員謝美英認為，侯是相當重視政治倫理的人，尊敬提攜他的朱立倫，侯的態度就是朱的態度，看來朱還沒點頭。

謝美英曾任桃園市媒體記者協會副會長，去年高票當選中壢區市議員，並加入議會無黨聯盟黨團擔任發言人。 她接受《中評社》專訪表示，因為工作關係，過去跟朱立倫與侯友宜都有交情。

謝美英先分析，初選結果出爐，韓國瑜勝出，王金平繼續不斷釋放出，全台寺廟我很熟、地方派系我很扎實，就是告訴韓國瑜，「有需要來找我呀」。 她分析侯友宜選後態度曖昧，因他從警察變為六都首長，要感謝生命中的貴人，一個是陳水扁，一個就是朱立倫，尤其朱離開桃園到新北，也帶著侯擔任左右手。

謝美英說，以侯友宜重視政治倫理的人，當然現在「打天下」的是韓國瑜，理當要向韓靠攏，但是侯並沒有見風轉舵，立刻倒戈靠向別人，基本上仍「尊朱」。看侯友宜的態度，就知道朱立倫的態度。

初選過程，朱立倫與韓國瑜同台競爭，朱確實展現「氣度哥」，始終沒有發出惡言，只強調要團結，既然現在初選落幕，韓朱關係，到底維持怎樣程度？謝美英說，現在侯友宜態度這麼曖昧保守，也不禁讓人懷疑，是否代表朱立倫還沒有點頭。

謝美英分析，韓國瑜初選勝出，絕對沒有任何喜悅，擺在眼前，一關比一關難，好比朱立倫的勢力、王金平的勢力、郭台銘的勢力，以及吳敦義的勢力，整合沒這麼簡單。

(中時電子報)