總統蔡英文近日出訪拚「外交」，返台後隨行國安官員遭立委黃國昌爆料，藉機「拚走私」上萬條香菸私運闖關，創下桃園機場夾帶香菸最高數量紀錄，舉國譁然。近期民進黨支持者也在網路頻頻護航，讓人看了頗傻眼。對此，前外交官介文汲就回擊民進黨籍前台中市長、現任交通部長林佳龍趁批他火打劫謀取政治利益，批這是得了嚴重權利傲慢病的症狀。

對於國安走私上萬菸品案，介文汲今早在臉書發文，總統專機走私，光憑國安局是舞不起來的，一定要有華航的合作才行。華航記者會中謝世謙公開承認免稅香菸不能透過網路預購，且購買免稅菸品有數量限制。這些不是華航的內規，而是國家的法令。

華航內部這次誰核準讓國安局預購免稅香菸且超量購買，誰就要負法律責任。另9200條菸這種來路不明的非法走私品，誰核準讓其存放於華膳倉庫，誰就要負幫助走私的法律責任。此外，專機既已被用於走私香菸，令人擔心是否還有其他的貨品走私，必須徹查華航的貨品清單才能釐清。但交通部想查的很顯然是蔡英文之前的總統專機走私香煙的紀錄及證據，以用來證實專機走私香煙是一項由來已久的陋習，蔡英文非始作俑者。司馬昭之心，路人皆知，連陳水扁都忍不住在其臉書上痛斥。

介文及質疑，林佳龍調查了半天，對華航這次到底是誰核準國安局非法超量預購免稅香菸、是誰核準這批非法走私香菸存放於華膳倉庫、這次專機除了香菸外，是否還有其他貨品被非法一同挾帶走私等重點，毫無明確交帶，反而將調查重點導引至先前專機走私香菸的紀錄。重前案不重今案，是把世人都當傻瓜嗎？

他直指，林佳龍不是法官，對這件走私案他的職權只限追究違法失職人員的行政責任及政治責任。華航及華膳出了這麼大的案子，自董事長以降都應負有督導不週的責任，難道沒有一個人要為此負責任嗎？難到受行政懲處的永遠都是些中低層的幹部嗎？另歸交通部督導的華航鬧出總統專機走私這樣丢臉丢到世界上的世紀大醜聞，讓臺灣蒙羞，政治責任由誰承擔，難道不該給國人一個交待嗎？

林佳龍受訪時公然說我(介，下同)要選舉，還說外交官都有一些特權，包含出入境有些菸酒，這些應該ㄧ併攤在陽光下檢視，不要說別人，應該先檢視自己。聽了覺得好笑，第一我的黨內初選已結束，我未獲提名，已沒在選舉了；第二我是退休外交官，已毫無特權，不知要檢視什麼？堂堂部長，面對媒體發言時連基本事實都搞不清楚，就張口胡說八道，自己不覺得臉紅嗎？

介文吉強調，林佳龍還說對於我想趁火打劫謀取政治利益，感到非常遺憾。我要鄭重譴責這種惡毒且毫無根據的抹黑及造謠。民主國家，政府及政務官的作為言行都應受公評。出了狀況，犯了錯誤要知恥近乎勇。不虛心就罷了，居然用抹黑造謠的方式面對批評，這是得了嚴重權利傲慢病的症狀，我感到非常遺憾！

(中時電子報)