暑假過了一半，來農場割稻，看可愛小蜜蜂！位於新北市三芝區的牧蜂農莊配合暑假期間，特別推出8月份手工割稻及蜜蜂生態導覽活動，歡迎民眾把握難得機會踴躍參加。

農莊主人簡德源先生解說蜜蜂生態。（圖取自新北市農業局官網）

牧蜂農莊是以養殖蜜蜂為主的農場，場內約4000多坪，生產的蜂蜜品質優良，且每批都有生產履歷，讓消費者清楚得知蜂蜜的生產日期及地點，甚至在去年全國龍眼蜜比賽，由農場主人簡德源的兒子簡武諺奪下特等獎殊榮！

他表示，三芝早期以茶葉跟稻米為主要農作物，後因工業發展、農業機械化，地形樣貌以梯田為主的三芝漸漸失去農業競爭力，導致茶葉及稻米耕種面積銳減，留下大片荒廢的田園，也因此無農業噴灑，造就適合養蜂的環境，簡家便從他開始經營養蜂事業。

牧蜂農莊於八月中旬開放手工割稻體驗活動（左起簡德源、簡武諺、簡輔孝）。（圖取自新北市農業局官網）

隨著養蜂事業漸漸起色，簡德源有感於這片土地生養了家族七代人，他想起農場養蜂以前耕種稻米的種種時光，想恢復以往的三芝梯田樣貌，因此決定在今年進行三芝水梯田復耕計畫，以傳統手工育種及插秧方式種植稻米，並趁稻米成熟之際推出此次手工割稻農事體驗活動，以傳承農業技術。

此次農事體驗內容，包含傳統農具介紹、手工割稻體驗及蜜蜂生態教學等，藉由民眾親身體驗方式，瞭解傳統農家農事生活，進一步傳遞有機、友善等環境保育的觀念。活動日期為8月10-11、16-17日。另其特有「穀東」認購制則是每人繳1000元則可參加當日活動，且收割後會寄發5台斤的米到府上！

牧蜂農莊於今年2月取得休閒農場許可登記證，成為新北市境內第11個休閒農場。農場主人簡德源的兒子簡誌良、簡武諺、簡輔孝亦為新北市青年農民聯誼會會員，從盤點農場內休閒元素到開發一系列農業體驗遊程，以創新加值農業，開創農莊新氣象。

(中時電子報)