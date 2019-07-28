百場例行賽混戰之後，上半季一團亂的紅襪重返季後賽之林。28日紅襪以9-5連續第3戰打敗洋基，加上光芒延長賽敗給藍鳥，衛冕軍紅襪擠進了美聯外卡第二個席位！美聯目前的版圖成為洋基(美東)、雙城(美中)、太空人(美西)、印地安人(外卡一)、紅襪(外卡二)。

洋基投手持續疲軟，沙巴西亞(CC Sabathia)先發4.1局失5分，這是洋基連續第7場先發投手失掉5分，接手的格林(Chad Green)又被打了4分。有趣的是紅襪貝寧坦迪(Andrew Benintendi)擊出1支超小轟，就在右外野標竿旁的310呎，差點被判定為二壘打，主審看完重播才確定是全壘打。倘若沒有大聯盟加料的「彈力球」，這顆應該飛不到牆邊，還可能被接殺。

光芒最近10戰吞下7敗，王牌投手史奈爾(Blake Snell)手肘受傷，開刀後至少休兵4周，成為紅襪超車並拉開距離的好機會。紅襪前半季真的很慘，加上團薪爆表，甚至傳出他們會在731交易大限前出清部分球員，現在他們3戰合計38分，總算找回爭冠氣勢。基襪4連戰還剩下最後一場，8月初又要移師紐約再打4連戰，洋基如果再不振作，可能王座都坐不穩了。

(中時電子報)