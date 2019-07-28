韓粉貼文表示，停7-11買飲料、香煙，聽見兩位員工閒聊，突然聽見「韓導」、 「做秀」關鍵字，他微笑向店員說「麻煩給我一包國安牌香煙！」(韓家軍-新生)

總統蔡英文這次出訪爆出特勤運載私菸，重創蔡連任選情。一位韓粉在「韓家軍-新生」貼文表示，停7-11買飲料、香煙，聽見兩位員工閒聊，突然聽見「韓導」、 「做秀」關鍵字，他微笑向店員說「麻煩給我一包國安牌香煙！」雖然最後結帳真正要買的菸時，店員感覺還擺出不悅的表情，韓粉說，他還是回給店員們一個「愛與包容」的微笑。

一位韓粉說，他停7-11買飲料、香煙，聽見兩位員工閒聊，突然聽見「韓導」、 「做秀」關鍵字，他把沙士放在櫃台，帶著微笑說：「麻煩給我一包國安牌香煙！」那兩人互看一下說沒有這種菸，「喔~ 不好意思是大衛緻黑。」給發票時感覺還擺出不悅的表情，韓粉說「我回給他們一個愛與包容的微笑。」

其他人留言「好幽默～國安總統牌香菸」、「別跟小孩計較，畢竟他們不懂事。」、「證明我長期的觀察，酸韓黑韓的年輕人，除了一些是政治寄生蟲外，另一批是真正的“魯蛇”，職場上無專長無能力，天天在擔心大陸人來台灣跟這群魯蛇搶工作。」、「確定那兩位有聽懂你的嘲諷嗎」、「發票留著，到總統府去要求退稅」、「年輕人整天泡在網路世界，綠色組織一直後製圖片、影片，斷章取義、扭曲事實，早已帶動一種鄙視韓市長和韓粉的風氣。希望大家重視，一起翻轉年輕人的思維，導正風氣。」、「 高明! 拐個彎又不帶髒字的罵人」。

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(中時電子報)