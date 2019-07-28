俄羅斯首都莫斯科7月來接連爆發大規模示威活動，抗議政府阻止部分反對黨參選人參與9月舉行的莫斯科市議會選舉，抗爭行動27日再度上演，俄羅斯警方逮捕逾千人。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》（New York Times）報導，莫斯科9月8日將舉行市議會選舉，當局以未取得足夠支持者簽名連署為由，禁止部分反對派人士參選，引發民眾不滿，加上俄羅斯經濟惡化、強人總統普丁（Vladimir Putin）支持率下滑，7月起俄羅斯各地爆發示威遊行，上周抗爭行動更創下近年來最多人參與紀錄，超過22,000人走上街頭要求公平選舉。

不滿情緒持續延燒，抗議人士揚言周六將再上演更大規模示威遊行，莫斯科當局隨後否決了遊行許可，不過莫斯科警方表示昨日仍有約3,500人到場抗議，引爆激烈的警民衝突，至少2名抗議人士頭破血流，當局表示周六這場抗爭行動中已逮捕至少1,074名抗議人士，不過獨立監督團體OVD Info統計至少有超過1,300人被逮。

被捕人士傷勢不一，包括鼻子或頭部骨折等，也有抗議人士直接坐在馬路上，等待被捕，他們高喊「我們愛俄羅斯，他們愛錢」。

當局調查人員近日也已突襲多位失格候選人住家或總部，發起周六抗議遊行的著名異議人士納瓦尼（Alexei Navalny）也已於24日被捕，他隨後被判處關押30天。

(中時電子報)