今天各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有大雨或豪雨發生。氣象局指出，下周一至周六都是白天悶熱、午後雷雨，高溫33度以上，大台北、中南部近山區、花東更可達到35、36度。氣象專家吳德榮提醒，最近大氣型態逐漸轉變，顯示周六(8/3)季風低壓槽內，各有2至3個熱帶擾動發展，西北太平洋將進入颱風生成旺季。
氣象局表示，周一至周三(7/29~7/31) 太平洋高壓增強，全台為晴到多雲，午後雷雨範圍僅山區、近山區平地。周四至周六(8/1~8/3) 太平洋高壓北抬，臺灣位於高壓邊緣，大氣環境不穩定，午後雷雨範圍擴大，山區、平地都有局部短暫雷陣雨。
吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」表示，最新歐洲(ECMWF)、美國(GFS)模式模擬顯示，大氣型態逐漸轉變，「太平洋高壓脊」大約在北緯30度向西伸展，從南海向東延伸至西北太平洋則為「季風低壓槽」盤據。
吳德榮說，模式模擬指出，周六(8/3)「季風低壓槽」內各有2至3個熱帶擾動發展。位置、強度雖不同，但透露出西北太平洋將進入「颱風生成旺季」，但模式仍有不確定性，應持續觀察。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。