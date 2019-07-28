今天各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有大雨或豪雨發生。氣象局指出，下周一至周六都是白天悶熱、午後雷雨，高溫33度以上，大台北、中南部近山區、花東更可達到35、36度。氣象專家吳德榮提醒，最近大氣型態逐漸轉變，顯示周六(8/3)季風低壓槽內，各有2至3個熱帶擾動發展，西北太平洋將進入颱風生成旺季。

氣象局表示，周一至周三(7/29~7/31) 太平洋高壓增強，全台為晴到多雲，午後雷雨範圍僅山區、近山區平地。周四至周六(8/1~8/3) 太平洋高壓北抬，臺灣位於高壓邊緣，大氣環境不穩定，午後雷雨範圍擴大，山區、平地都有局部短暫雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」表示，最新歐洲(ECMWF)、美國(GFS)模式模擬顯示，大氣型態逐漸轉變，「太平洋高壓脊」大約在北緯30度向西伸展，從南海向東延伸至西北太平洋則為「季風低壓槽」盤據。

吳德榮說，模式模擬指出，周六(8/3)「季風低壓槽」內各有2至3個熱帶擾動發展。位置、強度雖不同，但透露出西北太平洋將進入「颱風生成旺季」，但模式仍有不確定性，應持續觀察。

圖為今天上午、下午的降水預報。(氣象局)

最新歐洲(ECMWF)及美國(GFS)模式模擬顯示，周六(8月3日)「太平洋高壓脊」(藍線)大約在北緯30度向西伸展，從南海向東延伸至西北太平洋則為「季風低壓槽」(紅線)盤據。而「季風低壓槽」內各有2至3個熱帶擾動發展。(圖擷自tropical tidbits)

(中時電子報)