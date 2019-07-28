沒早發現私菸弊端! 蔡總統首度致歉

國安特勤私菸案，總統蔡英文第一時間稱「超買」引發極大爭議，後來被改口說是違法私菸。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓直言，壓垮民進黨的不是稻草，而是菸草。

蔡英文昨對私菸案表達歉意，再度重申察辦到底的決心。對於為何會用超買一詞，蔡英文解釋，用「超買」兩字主要為了尊重司法單位偵辦，「我們也瞭解，這個名詞使用，引發民眾質疑政府對於這一次涉嫌違法私菸的案子有無徹底查辦決心」。

蔡提及，對於這一類的事件所引發的弊端，這個弊端長期在政府系統裡面沒有被發掘、被改革，做為國家領導人，她要表達歉意。這個長期的弊端不論發生的時候在哪一個政府時代、歷經多少政府，執政政府要一肩扛起這個責任，一定查辦到底、釐清責任，讓事件不再發生。

然而，李正皓昨在臉書指出，走私菸案爆發後，蔡英文處理此事荒腔走板，甚至已經拖累自己的總統選情，危機可以是轉機，也可能是更大的危機。李正皓認為，蔡英文若還有一點羞恥心，看到林佳龍在面對危機的態度後，真該羞愧到找個洞鑽進去。

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(中時電子報)