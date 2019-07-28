國民黨今舉行第20屆第3次全國黨代表大會，上午並將通過提名高雄市長韓國瑜代表參選2020總統提名。韓也將在提名通過後致詞。據悉，5位前任主席連馬吳朱洪都將出席，而美編也特別製作一張全代會流程圖，讓關心全代會的人可以更了解狀況。

上午重頭戲是將通過高雄市長韓國瑜代表國民黨出征2020，韓也將發表談話，接著由黨主席吳敦義偕同韓拿鋤頭，象徵鋤破民進黨禍國殃民施政，而所有立委參選人則會陸續上台，手持保齡球，擊倒「綠色球瓶」。

國民黨全代會流程圖。(圖/本報系製圖)

(中時電子報)