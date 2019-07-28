沒想到原來今年總冠軍賽期間，勇士不僅傷了杜蘭特和「浪花弟」克雷湯普生，就連柯瑞也隱忍傷勢！《Versus on Watch》近日公布勇士當家球星柯瑞紀錄片，他坦承自己在總冠軍賽G6，也遭逢右大腿嚴重拉傷，就算有G7也打不了。

今年無緣3連霸的勇士，先在總冠軍賽G5少了阿基里斯腱撕裂的杜蘭特，接著克雷湯普生在G6膝蓋前十字韌帶斷裂，沒想到柯瑞竟也表示，「身體一些部位需要發力做動作，而我的大腿發出一切都結束了的信號，所以我該休息了。」

就算勇士無法3連霸，杜蘭特也在今年夏天跳槽籃網，考辛斯去了湖人跟詹姆斯聯手，柯瑞仍替球隊上季表現感到相當自豪，「我替勇士上個球季打球方式感到驕傲，換個方式來說，其他球隊想要擊敗我們，真的要花上很大力氣。」

「進入休兵期你會思考很多事，像是我多麼希望投進那一球，或希望我們贏下總冠軍賽G3或G4，這樣總冠軍賽形勢就不同了，」柯瑞說，「但我知道自己盡力了，我從來不會有所保留，且學會理解有些時候你會贏，有些時候會輸。」

(中時電子報)