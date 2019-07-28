70批次F-16戰機

保加利亞國會透過官網宣佈，26日在128比73票，還有3人棄權的狀況下，壓倒性推翻總統雷得夫（Rumen Radev）23日對採購8架70批次F-16戰機的否決案。

據《詹氏防衛週刊》（Jane's Defence Weekly）報導，由於國會強力支持，這項採購案已敗部復活。

保國打算以將近13億美元（約403億台幣），向美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司採購8架70批次的新型F-16戰機，還有相關裝備與維修服務。

70批次升級包括改良雷達系統，改裝先進武器，並提升戰場覺知力。其中涵蓋了新型諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）APG-83「主動電子掃瞄陣列雷達」（Active electronically scanned array radar，AESA）、新型航空電子架構，以及能延長飛機結構壽命的升級。

而70批次的新型中央控制台顯示器（Center Pedestal Display，CPD），則能在300 平方公分的高解析螢幕上，提供飛行員關鍵的戰術影像。

(中時電子報)