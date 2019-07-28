國民黨今天舉行全代會，將提名高雄市長韓國瑜參選2020總統，韓陣營「神力女超人」藍委許淑華今受訪時表示，對於副手人選並非優先事項，韓國瑜目前擺在第一優先的是處理黨內整合，因此目前只要休假期間，都是去拜會黨內大老、前輩，也會盡全力跟前鴻海董事長郭台銘、前立法院長王金平聯繫。

許淑華表示，初選後各自應該都需要時間去沈澱，希望在黨內和諧上，在如何協助國民黨重返執政上，相信幾位大老，這些長輩們都會給最專業的建議、做最正確的判斷，黨內一致目標應該是讓國民黨創造未來，讓民進黨下台。

許表示，副手人選並非優先緊急事項，現在最優先的事先處理黨內整合問題，上禮拜已經拜會前總統馬英九，馬也給予全力支持，之前拜會國民黨主席吳敦義也有給予鼓勵。他也強調，韓國瑜絕對會釋出最大善意，包括聯繫郭、王。

許說，目前黨內還沒整合完成，對於副手人選並非緊急，但也不排除任何可能，韓不會現在就做決定，現在任何人選，有才能的都是考量對象，韓之前已經提出副手條件，不急著做決定，一定會提一個對韓市長相對加分的人選。

(中時 )