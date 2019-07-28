人步入中年後，雙眼容易出現老花症狀，但很多人都聽過「老花可以抵銷近視」的說法，但眼科醫師出面解釋，這其實是因為老了近視度數不再改變，但老花度數卻會增加，造成某時期的近視度數剛好與老花增加度數相同，並非真的沒有了近視。

根據《國家網路醫藥》報導，中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山表示，所謂「近視抵老花」的說法，是隨著年齡增加，近視度數不變，但老花度數卻增加，因此有可能在老花的某個年齡階段，近視度數剛好與老花增加的度數相同。

他繼續補充，事實上，近視問題仍存在，而且當老花度數逐年增加，還是會出現看近物不清楚的問題。因此，近視性老花患者，不僅需要配戴老花鏡片以減輕眼睛負擔，原本的近視眼鏡也不能丟。

陳瑩山指出，老花眼是因為近距離用眼過度，導致睫狀肌提早退化，逐漸喪失調節功能、近距離閱讀困難。通常高度近視、早發性白內障及3C族都是老花眼提早報到的高危險族群，而沒戴眼鏡者比有戴者更容易得老花，這是因為缺乏眼鏡保護，眼睛較容易吸收紫外線藍光，造成水晶體混濁。

(中時電子報)