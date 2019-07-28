中國國民黨第20屆第3次全國代表大會28日在新北市板橋體育館舉行 ，開會前，來自高雄的黨代表們熱情揮舞旗幟，為即將被提名為黨內總統參選人的韓國瑜加油。（劉宗龍攝 ）

中國國民黨第20屆第3次全國代表大會28日在新北市板橋體育館舉行，開會前，在場外的韓國瑜支持者熱情揮舞旗幟，為即將被提名為黨內總統參選人的韓國瑜加油。（劉宗龍攝）

中國國民黨第20屆第3次全國代表大會28日在新北市板橋體育館舉行 ，開會前，在場外的韓國瑜支持者拉著韓國瑜的布條，為即將被提名為黨內總統參選人的韓國瑜加油。（劉宗龍攝）

0728國民黨全代會

國民黨今天召開全代會，正式提名韓國瑜參選2020總統。高雄市長韓國瑜將在全代會上提及兩岸、人民發財、經濟，以及如何喚起國民黨員團結的心，及喚起民眾了解台灣處境的艱困，預定致詞10分鐘。

國民黨全國黨代表大會主軸為「革新團結、重返執政」，歷任黨主席包含連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫與洪秀柱都會出席，總統初選候選人周錫瑋、張亞中也參加，前立法院長王金平則以副主席身分出席。

(中時電子報)