直播》全代會正式提名 韓國瑜致詞內容外界關注 09:172019/07/28 中時電子報 謝雅柔 、 邱珮畇 、中時、 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中國國民黨第20屆第3次全國代表大會28日在新北市板橋體育館舉行 ，開會前，一位高齡92歲的趙志超老伯伯帶了自己書寫的字，要送給韓國瑜，為他加油。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國國民黨第20屆第3次全國代表大會28日在新北市板橋體育館舉行 ，開會前，來自高雄的黨代表們熱情揮舞旗幟，為即將被提名為黨內總統參選人的韓國瑜加油。（劉宗龍攝 ） 中國國民黨第20屆第3次全國代表大會28日在新北市板橋體育館舉行，開會前，在場外的韓國瑜支持者熱情揮舞旗幟，為即將被提名為黨內總統參選人的韓國瑜加油。（劉宗龍攝） 中國國民黨第20屆第3次全國代表大會28日在新北市板橋體育館舉行 ，開會前，在場外的韓國瑜支持者拉著韓國瑜的布條，為即將被提名為黨內總統參選人的韓國瑜加油。（劉宗龍攝） 0728國民黨全代會 國民黨今天召開全代會，正式提名韓國瑜參選2020總統。高雄市長韓國瑜將在全代會上提及兩岸、人民發財、經濟，以及如何喚起國民黨員團結的心，及喚起民眾了解台灣處境的艱困，預定致詞10分鐘。 國民黨全國黨代表大會主軸為「革新團結、重返執政」，歷任黨主席包含連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫與洪秀柱都會出席，總統初選候選人周錫瑋、張亞中也參加，前立法院長王金平則以副主席身分出席。 (中時電子報) #韓國瑜 #全代會 #國民黨 #出席 #總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍要贏，只有一張牌可打 04:102019/07/24 時論廣場 爬上高樹視察登革熱！韓國瑜：未來一周很危險 10:502019/07/24 政治 國民黨屏縣第一選區立委 葉壽山6成支持度勝初選 11:042019/07/24 政治 國民黨全代會週日登場 文創小物搶先亮相 15:462019/07/25 政治 韓粉掏腰包 高掛挺韓看板 04:102019/07/26 地方新聞 初選止血難？整合成韓國瑜最大難關 08:072019/07/26 政治 挺韓嗎？盧秀燕侯友宜態度曖昧 基層憂 08:392019/07/26 政治 綠里長為淹水再槓市府 韓：辯來辯去沒意思 11:012019/07/26 政治 促轉會：感謝法院駁回國民黨聲請籲速移交檔案 14:242019/07/26 政治 接受《少康戰情室》專訪 韓國瑜：柯文哲一定會出來選 16:462019/07/27 娛樂 政治熱門新聞 當這兩字一出口 李艷秋：蔡英文選舉已經結束了！ - 政治 私菸案後最新民調 韓黑議員嘆：恭喜韓國瑜 - 政治 私菸案英粉盲目護航 妖西：蔡英文敗象已現！ - 政治 曝光獨家照片讚韓！洪孟楷指接下來只有一個目標 - 政治 爆發私菸案後 呂秀蓮驚：華航居然一片綠油油 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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